5 milijonov evrov za socialne inovacije za “verige blokov”

17.12.2017- Evropska komisija bo podelila 5 nagrad po 1 milijon evrov za socialne inovacije v okviru nagrade za “verige blokov za družbeno dobro” iz programa Obzorje 2020. Nagrade bodo dobili najboljši inovatorji, ki uporabljajo tehnologijo verig blokov za uveljavljanje socialnih sprememb, vključno s podporo pošteni trgovini, uvajanje preglednosti v proizvodne procese, decentralizacijo upravljanja podatkov in okrepitev zasebnosti, zagotavljanje odgovornosti in prispevek k finančnem vključevanju. Nagrada je tretja od šestih nagrad evropskega sveta za inovacije (EIC), ki je financirana iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Podrobni pogoji sodelovanja bodo objavljeni februarja 2018, rok za oddajo vlog pa bo 25. junij 2019, kar bo kandidatom omogočilo, da dokažejo izvedljivost svojih idej v praksi. Več:tukaj

Source: EC Press