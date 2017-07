Nagrada za civilno družbo

Evropski ekonomsko-socialni odbor je razpisal nagrado za civilno družbo 2017. Letos bodo nagrajeni inovativni projekti za spodbujanje kakovostnega zaposlovanja in podjetništva za prihodnost dela, ki jih izvaja civilna družba in ki so namenjeni zlasti mladim, migrantom, dolgotrajno brezposelnim, invalidom in drugim osebam s težavami pri dostopu do trga dela. V poštev pridejo projekti, ki so že zaključeni ali pa se že izvajajo. Največ pet zmagovalcev bo skupaj prejelo 50.000 evrov. Rok za prijavo je 8. september 2017, slavnostna podelitev nagrad pa bo 7. decembra 2017 v Bruslju. Več: tukaj

Vir: EC Press