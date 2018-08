Natečaj za filmske ustvarjalce

23.8.2018 – Evropska komisija je v sklopu kampanje #EUandME objavila natečaj za mlade filmske ustvarjalce in ustvarjalke. Mladi v starosti 18 do 35 let se lahko na natečaj za kratki film prijavijo od 24. avgusta, pa do 31. oktobra 2018. Sodelujejo lahko v petih kategorijah: mobilnost, okolje in trajnostni razvoj, pravice, digitalno ter znanje in posel. Komisija bo v vsaki kategoriji izbrala po enega zmagovalca, ki bo prejel 7.500 evrov nagrade za snemanje filma. Pri tem mu bo pomagal tudi eden od petih priznanih filmskih režiserjev, ki so sodelovali pri pripravi kratkih filmov kampanje #EUandME. Predlogi za kratke zgodbe morajo biti povezani z vplivom EU na vsakdanje življenje ljudi. Zainteresirani morajo poleg scenarija in kratkega videa, v katerem pojasnijo svojo motivacijo in koncept filma, poslati tudi povezavo na kratki film, ki so ga posneli v preteklosti. Prijave je treba poslati v elektronskem formatu prek spletne aplikacije na strani natečaja, ki bo na voljo 24.8. ob 12.00 na tej povezavi. Komisija je začela kampanjo #EUandME s petimi kratkimi filmi evropskih filmskih ustvarjalcev maja 2018 v 28 državah članicah EU, da bi spodbudila razpravo o vplivu EU na življenje mladih.

Vir: EC Press