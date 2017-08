Natečaj za nagrado Altiero Spinelli za širjenje znanj o Evropi 2017

21.8.2017-Evropska komisija je letos razpisala natečaj za nagrado Altiero Spinelli za širjenje znanja o Evropi. Nagrado bo podelila izjemnim prispevkom za širjenje informacij o temeljnih vrednotah, zgodovini, ukrepih in glavnih koristih EU. Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki ali skupine posameznikov. Do udeležbe so upravičeni kandidati z zaključenim magisterijem, ki so povezani s pravno osebo, na primer univerzo, nevladno organizacijo ali podjetjem v EU. Komisija vabi k sodelovanju znanstvenike, umetnike, raziskovalce, pisatelje, novinarje in druge, da povedo, zakaj je vredno podpirati projekt evropskega povezovanja. Nameravano kandidaturo je treba obvezno registrirati do 5. septembra 2017, projekte pa prijaviti do 2. oktobra 2017. Komisija bo oktobra 2017 ocenila prejete prispevke. Na slovesnosti v začetku leta 2018 pa bo podelila šest prvih nagrad v višini 50.000 evrov, šest drugih nagrad v višini 30.000 evrov in deset tretjih nagrad v višini 17.000 evrov. Vabljeni k sodelovanju! Več:tukaj

Source: EC Press