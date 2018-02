Nepovratna sredstva za post- doktorske študente in inovativne učne programe

29.1.2018 – Evropska komisija bo več kot 1.300 obetavnim postdoktorskim študentom namenila slabih 250 milijonov evrov nepovratnih sredstev, 21 inovativnim raziskovalnim izobraževalnim programom pa 80 milijonov evrov podpore. Sredstva bo zagotovila iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Komisija bo v okviru dejavnosti Marie Skłodowske-Curie 1.348 štipendistom omogočila nadaljnje raziskovanje, ki bo lahko spodbudilo spremembe v družbi in gospodarstvu. Projekti segajo od razvoja naslednje generacije sončnih celic do zaščite pred poplavami v mestih. Komisija je v primerjavi s prejšnjim razpisom podporo povečala za 30 milijonov evrov na 248,7 milijona evrov. V okviru sklopa MSCA-COFUND pa bo 8 doktorskim in 13 postdoktorskim raziskovalnim izobraževalnim programom izjemne kakovosti zagotovila sofinanciranje v višini 80 milijonov evrov za naslednjih pet let. Upravičenci prihajajo iz devetih držav članic EU in treh pridruženih držav. Več:tukaj

Vir:EC Press