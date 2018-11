Prosto delovno mesto za evropskega tožilca

21.11.2018 – Evropska komisija je objavila prosto delovno mesto evropskega glavnega tožilca pri Evropskem javnem tožilstvu. Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo prvi evropski glavni tožilec, ki bo vodil neodvisno evropsko tožilstvo, pristojno za preiskave, pregon in obtožbo kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu EU, kot so goljufije, korupcija ali resne čezmejne goljufije na področju DDV-ja. Evropsko javno tožilstvo bo v celoti začelo delovati konec leta 2020. Merila za izbor med drugim vključujejo vsaj petnajst let delovnih izkušenj kot aktivni član državnega tožilstva ali sodstva ter vsaj pet let delovnih izkušenj na položaju državnega tožilca, odgovornega za preiskave in pregon finančnih kaznivih dejanj. Izbirna komisija bo ocenila kandidate in kandidatke za delovno mesto prihodnjega evropskega glavnega tožilca ter jih v oceno predložila Evropskemu parlamentu in Svetu EU, ki bosta evropskega glavnega tožilca imenovala v medsebojnem soglasju. Delovno mesto je v Luxembourgu. Prijave se zbirajo do 14. decembra 2018. Več: tukaj

Vir: EC Press