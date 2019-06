Rok za oddajo vlog: 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10., 15.10. 2019 Intenzivnost financiranja: de minimis pomoč; 100% financiranja upravičenih stroškov Maksimalna vrednost financiranja: največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost financiranja: 1,5 do 10 let z moratorijem do 24 mesecev in 1,5 do 5 let z moratorijem do 6 mesecev

Javni razpis – P7R 2019 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so:

spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.



Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 8.760.000 EUR. Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:

Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR

Pokolpje v višini 2.590.000 EUR

Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 – PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2019

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 30. julija 2019, do 24. ure.

11. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 – PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2019, NAMENJENE PRILAGODITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV NA PODNEBNE SPREMEMBE

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

· nakup in postavitev mrež proti toči,

· nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,

· ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,

· ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 31. julija 2019, do 24. ure.