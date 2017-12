Službe in pripravništva v EU

5.12.2017- PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE

Evropska centralna banka (ECB) išče pripravnike za informacijske sisteme. Ponuja priložnost pridobivanja izkušenj z uporabo najmodernejših tehnologij na raznolikih delovnih mestih – od razvoja programske opreme do upravljanja s tveganji. Zahteve: (najmanj) zaključen dodiplomski univerzitetni študij relevantnega področja in dobro poznavanje področja; temeljito znanje angleškega in še enega jezika; visoka raven analitičnih sposobnosti in sposobnost dela s potrebnimi orodji in viri podatkov. Kandidati naj izkazujejo tudi močno zanimanje za poslanstvo ECB in Eurosistema. Trajanje: od 3 do 12 mesecev. Mesečno plačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu. Rok za prijavo: 18.12.2017► http://bit.ly/ECB_traineeships-in-information-systems

Za mlade pravnice in pravnike ECB razpisuje pripravništva v pravnem oddelku. Še zlasti jim boš zanimiv/a (ni pa pogoj!), če si že pridobil_a naprednejšo stopnjo izobrazbe, si opravljal_a raziskovalno delo ali imaš delovne izkušnje na enem od treh delovnih področij: (1) pravna vprašanja v centralnem bančništvu; (2) operacije na trgu in monetarna politika; (3) nadzor kreditnih institucij ipd. Poleg obvladovanja angleščine v svoji stroki je zaželeno še znanje nemščine in/ali francoščine. Trajanje: od 3 do 12 mesecev. Mesečno plačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu. Rok za prijavo: 19.12.2017► http://bit.ly/ECB_traineeships-in-legal-services

Evropski investicijski sklad (EIS) nudi pripravniško delovno mesto z nazivom Pripravnik za operativna tveganja v oddelku za obvladovanje tveganja na svojem sedežu v Luksemburgu. Tvoja izobrazba: univerzitetna (zaključena ali jo boš zaključil_a v kratkem) v financah, ekonomiji, pravu, matematiki, fiziki, statistiki ali sorodnih usmeritvah. Od tebe pričakujejo še poznavanje njihovega poslanstva, nekaj znanja o nalogah EIS ter razumevanje njihovih produktov. Kakršne koli predhodne izkušnje iz bančništva / financ / pravnih zadev ti prinesejo dodatne točke. Pripravništvo traja 5 mesecev (z začetkom v prvi četrtini 2018) in je plačano: žepnina v EIS znaša do 1500 EUR, sicer pa se določi individualno. Rok za prijavo: 8.12.2017

► http://bit.ly/EIF_operations-risk-management-trainee

POZOR svežepečeni kemiki, zdravniki, biokemiki, toksikologi, farmakologi, kemijski inženirji … !!! Evropska agencija za kemikalije (ECHA), ki ureja kemikalije in biocide na trgu EU in si prizadeva za njihovo varno uporabo, razpisuje večje število pripravniških delovnih mest v različnih svojih oddelkih: večina mest spada v okvir njene strokovne dejavnosti (npr. spremljanje in ocenjevanje biocidov ali oddelek za identifikacijske številke snovi), na voljo pa so tudi delovna mesta, ki jih najdeš v vsaki veliki organizaciji (HR, informacijski sistemi, korporativne naloge). Pripravniki pri ECHA prejemajo žepnino v vednosti 25% plače javnega uslužbenca na kariernem nivoju AD5. Trajanje: 6 mesecev. Kraj: Helsinki. Rok za prijavo: 11. in 17.12.2017 ob 23h

► http://bit.ly/ECHA_traineeship-positions

Si že kdaj slišal­­_a za Valenciennes, na severu Francije, le eno uro stran od Bruslja in dve uri vožnje iz Pariza? Tam domuje Evropska železniška agencija (ERA), ki si želi med seboj povezati evropska železniška omrežja. Trenutno razpisuje od 3 do 5 mesečna pripravništva (s pričetkom 1. marca 2018) za diplomante vsaj tri-letnega visokošolskega študija. Pripravništvo je plačano: 1200 EUR mesečno, povrnejo ti tudi potne stroške. Poleg tega krajša neplačana pripravništva omogočajo tudi študentom, ki prakso opravljajo kot obvezni del svojega študija ali pa je tematika njihovega zaključnega dela neposredno povezana delom agencije – slednji prejemajo denarno nadomestilo v višini 300 EUR. Pričakujejo, da boš vnesel_a svež pogled v njihovo vsakdanje delo! Rok za prijavo: 7.1.2018

► http://bit.ly/ERA_Traineeships

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) v Lizboni na Portugalskem omogoča pripravništva za najmanj 3 in največ 6 mesecev. Namen programa je univerzitetnim diplomantom zagotoviti prve delovne izkušnje na področjih zakonodaje o pomorski varnosti, odzivanja na onesnaževanje morja in sodelovanja med državami članicami na področju varnosti na morju. V svoje vrste vabijo tiste z izobrazbo iz pomorstva ali sorodnih usmeritev: plovba, pomorsko inženirstvo, pomorska logistika, pomorsko pravo ali pomorska ekonomija. Potrebujejo pa tudi mlade inženirje, jezikoslovce, tržnike, pravnike, informatike, grafične oblikovalce, organizatorje dogodkov in organizatorje v turizmu ter še več različnih profilov, kot so evropske študije ipd. Mesečni prihodek znaša: 934,51 EUR. Delo se opravlja v obdobju: 1. marec – 31. avgust 2018. Rok za prijavo: 15.12.2017

► http://bit.ly/EMSA_traineeship

V pripravah na evropske volitve 2019 lahko sodeluješ v ALDE! ALDE – Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo, evropska politična družina, ki predstavlja četrto največjo politično skupino v Evropskem parlamentu, v svoje vrste vabi pripravnika za komuniciranje. Pogoji: brezhibno znanje angleščine; obvladovanje družbenih omrežij Snapchat in/ali Instagram Stories; ustrezno poznavanje in zanimanje za evropske institucije & evropski liberalizem; učinkovitost, močna delovna etika, organiziranost in natančnost. Predhodne izkušnje v njihovi članski organizaciji so prednost. Pripravništvo je plačano. Traja 6 mesecev, prične se v januarju. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 10.12.2017

► http://bit.ly/ALDE_communication-intern

Te zanimata raziskovanje in analiza najrazličnejših ″policy″ tematik? Si navdušen_a nad oblikovanjem politik in pripravljen_a za učenje? Želiš spoznati različne EU akterje, politike in procese? Interel EU, ena izmed vodilnih bruseljskih agencij, ki se ukvarja z javnimi zadevami in širi svojo bazo strank, išče pripravnike z magistrsko izobrazbo iz ekonomije, političnih ved ali prava, ki bodo nudili podporo njihovi svetovalni ekipi pri zagotavljanju strokovnih rešitev in njenih komunikacijski strategijah. Drugi pogoji: predhodne izkušnje v institucijah EU ali v javni sferi; poznavanje institucij in odločanja v EU; odlične pisne in ustne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku itd. Nudijo ti dobro plačan pripravniški program, ki neprenehoma ponuja priložnosti za nadaljnji poklicni razvoj. Rok za prijavo: 12.12.2017

► http://bit.ly/InterelEU_traineeship-programme

Kaj pa praksa, ki vključuje raziskovanje politik in organizacijsko podporo strankam na digitalnem, transportnem in v drugih hitro-razvijajočih se sektorjih? Se želiš za od 4 do 5 mesecev prežarčiti v sam vrh aktualnega dogajanja? Še eno neodvisno svetovalno podjetje, ki pluje v vodah evropskih javnih zadev, Political Intelligence, s podružnicami na vseh ključnih evropskih trgih, išče pripravnika_co (mladi diplomant) v svoji pisarni v Bruslju. Tvoje naloge bodo obsegale: pomoč pri vodenju računov ključnih strank; spremljanje razprave v evropskih institucijah; pripravo rednih poročil o dogajanju in analizo politik; pomoč pri organizaciji dogodkov; sledenje dnevnim novicam itd. Plačilo znaša +/- 700 EUR. Zelo enostavno: napiši kratek življenjepis (max. 2 strani) in ga pošlji v e-sporočilu z osebno noto (max. 100 besed). Rok za prijavo: 15.12.2017

► http://bit.ly/PI_EU-public-affairs-intern

Blestiš v komunikaciji v angleškem jeziku? Te zanima evropska energetska politika? Želiš prispevati k sodobnim alternativnim rešitvam evropskih energetskih in okoljskih izzivov? Evropsko LPG združenje AEGPL – reprezentativno telo nacionalnih združenj, distributerjev, proizvajalcev in proizvajalcev opreme, išče asistenta/tko za naloge komuniciranja in oblikovanja javnih politik. Čaka te raziskovanje pobud na področju energije, okolja in alternativnih transportnih goriv, pomoč pri organizaciji letnega kongresa AEGPL ter snovanje najrazličnejših komunikacij, ki jih izdaja združenje. Pripravništvo traja šest mesecev in je plačano, začne se v januarju. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: prijavi se čimprej!

► http://bit.ly/AEGPL_communications-publicaffairs_assistant

Iščeš ERASMUS+ prakso? Študiraš ali si nedavno zaključil­_a študij s poudarkom na financah, ekonomiji, pravu, poslovni administraciji ali sorodnih področjih? BETTER FINANCE – European Federation of Financial Services Users razpisuje možnost šestmesečnega pripravništva. Če si navdušen_a timski_a igralec_ka, poznaš delovanje evropskih institucij ter njihovih finančnih politik, poleg tega pa obvladaš še angleško (francoščina je plus, dobrodošla je tudi nemščina), se prijavi! Prijave so odprte tudi za kandidate izven programa ERASMUS+. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 17.12.2017

► http://bit.ly/BETTER-FINANCE_Internship

Še vedno se lahko prijaviš:

Se lahko pohvališ z lepimi študijskimi dosežki in izkazuješ nadarjenost za mednarodne zadeve? YouthProAktiv, ki se je znašel tudi na lestvici revije Forbes 30under30, razpisuje možnost sodelovanja v Čezatlantskem programu za voditelje, ki mladim Evropejcem in Američanom omogoča 3-mesečno izmenjavo in pridobivanje izkušenj pri članih Ameriškega kongresa in članih Evropskega parlamenta. Oddaj svojo prijavo in sodeluj pri oblikovanju dnevne politike v eni izmed dveh največjih parlamentarnih skupščin na svetu ter prispevaj k razvoju novih, močnih čezatlantskih odnosov. Rok za prijavo: 15.12.2017 ob 12h

► http://bit.ly/YouthProAktiv_policyofficer_transatlanticprogram

Veš, katero agencijo Evropske unije najdeš Ljubljani? Odgovor je ACER, Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev. Če bi te utegnilo zanimati, kako delujejo trgi z elektriko in zemeljskim plinom, obišči njihovo spletno stran, kjer je objavljen stalni razpis za 6-mesečna pripravništva za univerzitetne diplomante, ki se vsako leto začenjajo 1. marca in 1. septembra. ACER išče pripravnike za delo na področjih: mediji in komuniciranje, človeški viri, IT, oblikovanje politik (pravniki, ekonomisti …), analiza trgov (ekonomisti, statistiki ipd.) in analiza podatkov (inženirji, matematiki, statistiki). Obvladovanje angleškega jezika je pogoj. Plačilo znaša 500 evrov mesečno, dobiš pa tudi ‘zastonj’ javni prevoz po Ljubljani. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/ACER_Traineeships

ZAPOSLITVE

Mednarodna organizacija za migracije (IOM), vodilna medvladna organizacija na področju migracij, ki tesno sodeluje z vladnimi, medvladnimi in nevladnimi partnerji, je zavezana k spodbujanju humanih in urejenih migracij. K temu prispeva z zagotavljanjem storitev in svetovanjem tako vladam kot migrantom. Za obdobje enega leta zaposli asistenta_ko projektov, z univerzitetno izobrazbo iz političnih ali družbenih ved, mednarodnih odnosov oz. sorodnega področja in enim letom ustreznih poklicnih izkušenj (šteje tudi srednješolska izobrazba + 3 leta izkušenj). Zahtevano je še odlično znanje angleškega in francoskega jezika, znanje arabščine pa bo naredilo tvoj življenjepis nadvse privlačen. K prijavi so vabljeni tako notranji kot zunanji kandidati. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 17.12.2017

► http://bit.ly/IOM_project-assistant

Eurofound je agencija Evropske unije s sedežem v Dublinu na Irskem, ki ključnim akterjem na področju socialne politike EU in državljanom Evrope zagotavlja znanje za pomoč pri razvoju socialnih in z delom povezanih politik. Eurofound organizira javni izbirni postopek za zaposlitev (min. 6 mesecev in max. 5 let) dobro usposobljenih kandidatov za delovno mesto: Pomočnik za upravno podporo. Kandidat je lahko izbran za katero koli od področij dela v Eurofoundu. Imeti mora vsaj višjo izobrazbo, potrjeno z diplomo (lahko ima tudi srednješolsko izobrazbo, vendar mora potemtakem imeti tudi triletne delovne izkušnje). Več o merilih izbora si preberi v razpisu!

► http://bit.ly/EUROFUND_pomocnik-za-upravno-podporo

Kampanije zagovorništva in zastopanja interesov? Pozicioniranje podjetij? Strateški nasveti? Te privlači edinstveni utrip Bruslja? So izzivi dinamičnega okolja, v katerem se kujejo svetovalne storitve za evropska vprašanja, prava stvar zate? Svetovalec Afore Consulting, specializiran za panogo finančnih storitev in ciljem širitve k finančnim tehnologijam ter digitalnemu skupnemu trgu, zaposli nove svetovalce za javne zadeve. Od kandidatov pričakujejo resnično navdušenje nad tovrstnim delom, poleg tega se morajo izkazati z izjemnimi dosežki na študijskem področju, da bi tako lahko obvladovali multidisciplinarno razsežnost svoje nove vloge. Ker delo poteka v angleščini, je zahtevana raven znanja maternega govorca. Dobrodošle so predhodne izkušnje v eni od institucij EU ali izkušnje z ″in-house″ ali zunanjim svetovanjem. Uspešni kandidati se bodo pohvalili še z odličnimi sposobnostmi upravljanja odnosov s strankami. Rok za prijavo: 18.12.2017

► http://bit.ly/Afore-Consulting_pa-consultants

Uveljavljeni FleishmanHillard razpisuje delovno mesto z nazivom: Mlajši svetovalec na področju javnih zadev – finančno svetovanje, za zasedbo katerega se zahteva dobro poznavanje finančnih trgov in finančnih storitev. Bodoči svetovalec bo pomagal pri izvajanju programov za vodilne stranke na svetovnem trgu. Na podlagi vsakodnevnega spremljanja pomembnih informacijskih virov in poročanja o ključnih dogodkih bo sodeloval pri pripravi osnutkov poročil, predstavitvah in analizi za naročnike ključnih vprašanj. Nadalje se bo od njega pričakovalo, da bo okoli številnih dosjejev proaktivno gradil mrežo z zainteresiranimi stranmi v institucijah EU in organizacijah zasebnega sektorja. Merila: Uspešen kandidat bo imel nekaj predhodnih delovnih izkušenj ali opravljeno pripravništvo; Prednost ti bodo prinesle izkušnje v institucijah EU ali ministrstvu za finance, v regulatorjih, svetovalnih podjetjih ali izkušnje z notranjim ali zunanjim svetovanjem organizacijam, ki delujejo na področju finančnih storitev. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: prijavi se čimprej!

► http://bit.ly/FleishmanHillard_pa-jr-consultant

Europe Direct, informacijska mreža Evropske komisije, državljanom nudi odgovore na kakršna koli vprašanja o EU v njihovem jeziku. Podjetje Communi-K, ki delovanju mreže zagotavlja podporo v 24 jezikih, zaposli nižje svetovalce za komuniciranje, ki bodo skrbeli za ažurno obravnavo poizvedb državljanov. Profil: magistrska izobrazba (5 let), zaželena izobrazba: evropske študije. Zahtevano je brezhibno znanje angleškega jezika + naslednje možne jezikovne kombinacije: (1) nemščina / (2) portugalščina / (3) nizozemščina & španščina / (4) češčina & nemščina / (5) poljščina & nemščina. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 8.12.2017

► http://bit.ly/Communi-K_jr-communication-officer

Še vedno se lahko prijaviš:

Sodišče Evropske unije v Luksemburgu redno išče pravnike za zaposlitev v službi za raziskave in dokumentacijo in z nalogo izvajati študije in raziskave ter urejati dokumentacijo v zvezi s pravom Unije in nacionalnimi pravi. Za zaposlitev na stopnji AD 5 (karierni začetniki) sta zahtevana univerzitetna izobrazba iz nacionalnega prava in dobro poznavanje prava EU, delovne izkušnje so zelo zaželene. Za to delovno mesto je potrebno tudi dobro poznavanje francoskega jezika. Zaposlitev za eno leto, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta

Sodišče Evropske unije išče tudi pravnike lingviste za slovenski jezik. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2