Eurostat – cene hrane in brezalkoholnih pijač

20.6.2019 – Leta 2018 je primerljiva košarica hrane in brezalkoholnih pijač v najdražji državi EU stala skoraj dvakrat več kot v najcenejši, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Lani je bila hrana s 130 % povprečja EU najdražja na Danskem ter v Luksemburgu in Avstriji (125 %), najcenejša pa v Romuniji (66 %), na Poljskem (69 %) in v Bolgariji (76 %). Alkoholne pijače so najdražje na Finskem (182 % povprečja EU), Irskem (177 %) in Švedskem (152 %), najcenejše pa v Bolgariji in Romuniji (74 %) ter na Madžarskem (77 %). Tobak pa je najdražji v Združenem kraljestvu (204 %), na Irskem (201 %) in v Franciji (141 %), medtem ko je najcenejši v Bolgariji (49 %), na Poljskem (60 %) in Hrvaškem (62 %). Po podatkih za leto 2018 cene hrane in brezalkoholnih pijač v Sloveniji dosegajo 97 % povprečja EU, cene alkoholnih pijač 93 %, cene tobaka pa 68 %. Več: tukaj

Vir: EC Press