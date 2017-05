Evropska komisija poslala opomin Sloveniji

5.5.2017 – Evropska komisija je danes objavila informacijo v zvezi z nedavnim začetkom postopka za ugotavljanje kršitev v povezavi z zasegom podatkov Evropske centralne banke na Banki Slovenije leta 2016.

Slovenski organi so 6. julija 2016 med nacionalno preiskavo proti uradnikom Banke Slovenije v prostorih Banke Slovenije zasegli podatke, in sicer dokumente ECB in računalniško strojno opremo. ECB ni dala predhodnega dovoljenja za zaseg dokumentov. Nedotakljivost arhivov ECB ščiti Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah EU. Komisija je decembra 2016 Slovenijo zaprosila za pojasnila, med drugim o tem, kako so slovenski organi ohranili nedotakljivost arhivov ECB. Ker ni bila zadovoljna z odgovorom, se je brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov v okviru nacionalnih postopkov odločila, da bo začela postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi z morebitno kršitvijo Protokola št. 7 k Pogodbi o delovanju Evropske unije in kršitvijo dolžnosti lojalnega sodelovanja (člen 4(3) Pogodbe o Evropski uniji). Komisija v tej zadevi tesno sodeluje z ECB. Slovenski organi morajo na uradni opomin Komisije odgovoriti v dveh mesecih. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1184_sl.htm

Vir : EC Press