Izgorelost na delovnem mestu

13.9.2018 – To poročilo obravnava obseg izgorelosti delavcev v EU, ki temelji na nacionalnih raziskavah. V poročilu se obravnava dilema, ali se izgorelost obravnava kot zdravstvena ali kot poklicna bolezen. Nato proučuje dejavnike dela, ki so povezani s izgorelostjo in obravnava učinke izgorelosti, vključno s psihosocialnimi in fizičnimi dejavniki, intenzivnostjo in organizacijo dela. Pregleduje tudi nacionalne strategije, vključevanjem socialnih partnerjev v sedanjo razpravo, pa tudi preventivne ukrepe, ki se trenutno izvajajo. Brošura: tukaj

Vir: EC Press