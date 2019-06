Nov format nadomestne potne listine v EU

19.6.2019 – Države članice EU so potrdile predlog Evropske komisije o nadomestni potni listini EU. Nadomestna potna listina EU bo temeljila na formatu in varnostnih lastnostih schengenske vizumske nalepke. Uporabniku prijazen format bo vključeval prostor za morebitne tranzitne vizume, ki naj bi bili z nekaterimi izjemami izdani v sedmih delovnih dneh. Države EU morajo prenesti nova pravila v nacionalno pravo v dveh letih po tem, ko bo Komisija sprejela preostala tehnična pravila o zasnovi in varnostnih zahtevah. Od leta 1996 lahko državljani EU, ki med potovanjem izgubijo potne listine ali so jim ti ukradeni, pridobijo potne listine za vrnitev na veleposlaništvih ali konzulatih drugih držav EU. Izgubljene ali ukradene potne listine predstavljajo 60 % primerov konzularne pomoči državljanom EU. Vendar stari format ni ustrezal modernim varnostnim standardom, kot so sodobne tehnike tiskanja ali zaščita proti kopiranju z varnostnimi hologrami. Več: tukaj

Vir: EC Press