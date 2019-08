Posvetovanje o neformalnih znanjih

7.8.2019 – Evropska komisija je odprla javno posvetovanje, s katerim želi pridobiti mnenja o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja. Ljudje razvijajo znanja in spretnosti izven formalnega izobraževanja, npr. z delovnimi izkušnjami, prostovoljstvom ali športom. Če se ne potrdijo (dokumentirajo, ocenijo in certificirajo s strani organov), obstaja tveganje, da ostanejo neizkoriščena. Priporočilo o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja iz leta 2012 države članice poziva, naj ljudem zagotovijo več in boljše možnosti potrjevanja na takšen način pridobljenih znanj. Posvetovanje je namenjeno splošni in strokovni javnosti, še posebej pa vsem, ki so že izkoristili katero od možnosti potrjevanja tako pridobljenih znanj. Zainteresirani lahko svoje mnenje v spletnem vprašalniku prispevajo do 30. oktobra. Zbrane informacije in stališča javnosti bodo Komisiji in nacionalnim organom pomagali opredeliti načine za izboljšanje priporočila in njegovega izvajanja. Več: tukaj

Vir: EC Press