Slovenski priimki

8.5. 2020 – Slovenci imamo priimke, ki so med najstarejšimi na svetu, so starejši od nemških, španskih, angleških in francoskih. O teh priimkih, med katerimi mnogi še danes živijo, govori knjiga Priimki, njihov izvor in pomen. Bila je dolgo pričakovana, saj je epidemija korone naredila svoje in onemogočila izid, pa tudi več načrtovanih predstavitev. Knjiga goriške Mohorjeve družbe je nastala zaradi člankov profesorja zgodovine Tina Mamića v goriškem tedniku Novi Glas o izvoru in pomenu posameznih priimkov. Največ vipavskih in primorskih, a tudi drugih. Je zelo priljubljena rubrika, pravi urednik časnika Jurij Paljk: “Mamić je s svojimi zapisi hitro uspel nagovoriti naše bralke in bralce, večkrat so poklicali v uredništvo in prosili za kak priimek, upam, da je kdo od bralcev tudi poklical Tina Mamića in se z njim dogovoril za družinsko drevo, raziskavo svojega rodu. Predvsem pa je bilo veliko takih, ki so spraševali, če in kdaj bo izšla ‘Tinova knjiga s priimki’.” Več: tukaj