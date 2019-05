Volitve v Španiji

29.4.2019 – Španski vladajoči socialisti so zmagali že na tretjih volitvah v štirih letih, vendar nimajo večine.

Stranka premiera Sáncheza je zbrala 29% glasov in bo potrebovala pomoč levih Podemosa in regionalnih strank ali desničarjev, da oblikuje vlado. Desna stranka Vox je prav tako osvojila sedeže – prvič, v zadnjih desetletjih.Vox nasprotuje multikulturalizmu, neomejeni migraciji in temu, kar imenuje “radikalni feminizem”. Analitiki pravijo, da je bila podpora za Vox okrepljena zaradi jeze na separatiste v provinci Katalonija, ki si želijo neodvisnosti od Španije. Vox se odločno upira kakršnim koli popuščanjem secesionistom.

Druga velika zgodba o volitvah je bila padec podpore konzervativni Narodni stranki (PP), ki je upravljala Španijo, do izglasovanja nezaupnice maja 2018. PP je dobila le 66 sedežev, v primerjavi s 137 v prejšnjem parlamentu.

Volilna udeležba je bila 75,8-odstotna, najvišja za več let in za 9% več kot prejšnje volitve leta 2016.

Vir: BBC News