Brazplačni evropski filmi

28.6.2019 – Letošnje poletje bo v znamenju evropske filmske klasike. Od jutri pa do konca septembra bodo v številnih evropskih mestih v trinajstih državah brezplačno predvajani filmi, ki bodo prikazali bogastvo kulturne dediščine Evrope. Dogodki se financirajo iz programa EU za podporo avdiovizualnemu sektorju Ustvarjalna Evropa – MEDIA. Filmsko poletje se začenja s filmskim festivalom v Bologni, kjer bodo prikazani nekateri obnovljeni filmi, ki so bili posneti še z najzgodnejšimi barvnimi tehnikami. Med filmi, ki bodo prikazani to poletje, so številna znana dela iz svetovne kinematografije, kot so Metropolis Fritza Langa (1927), 400 udarcev Francoisa Truffauta (1959) in Kino Paradiž Giuseppeja Tornatoreja (1988). Več: tukaj

Vir: EC Press