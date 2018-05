Delavnica nastopanja v javnosti

8.5.2018 – Javno nastopanje je danes potreba in nuja, ki se ji ne moremo izogniti.

Kvaliteten nastop ni odvisen od nadarjenosti posameznika ali od naključja, ampak ga lahko s pravilnim treningom popravimo in izboljšamo.

Vsi poznamo neprijetne občutke, ki nas spremljajo pred in/ali med nastopom in so eden poglavitnih problemov nastopanja. »Trema« lahko v veliki meri zmanjša kvaliteto nastopa ali pa ga celo onemogoči. Mnogi se pritožujejo nad slabo slišnostjo glasu ali da občinstvo premalo animirajo. Ali pa ste na tiskovni konferenci povedali ravno tisto, kar niste želeli?

Delavnica vzpodbuja udeležence, da skozi lastno izkušnjo in pod vodstvom inštruktorjev sami odkrivajo principe nastopanja. Srečevali se boste z izrazi kot so (odrska) sproščenost, zbranost, prepričljivost, iskrenost. Skupaj bomo poiskali odgovore na to, kaj je pri vašem nastopu moteče in kje so kvalitete, kako do prezence in karizme. Prepoznavanje čustev na odru je prav tako domena te delavnice ter spoznanja s področja čustvene inteligence in psihologije.

Trajanje: 8 ur (60 min)

Število udeležencev : 10 do 15

Lokacija: Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana (Iskreni.net)

Termini: 16. in 17. maj, od 17.00 do 21.00

Predavatelji: Mag. Irena Zagajšek, novinarka (Društvo za raziskovanje evropskih integracij) in asistent. V okviru delavnice sodeluje tudi kameraman.

Namen izobraževanja:

Udeleženci se seznanjajo s temeljnimi principi nastopanja.

Osvajajo principe nastopanja in izboljšujejo kvaliteto nastopa.

Posebna pozornost se posveča individualnim problemom in njihovemu reševanju.

Glede na želje, potrebe in razpoložljivi čas se v delavnico lahko vključijo tudi praktični nasveti za delo z mediji.

Program:

1.srečanje

Uvodna predstavitev načina dela in pogovor z udeleženci.

Primer nastopa in opazovanje procesa nastopanja.

Vaje za premostitev nelagodja.

Umiritev, zbranost, prezenca.

Vaja »Predstavi se«.

Individualni nastopi in navodila

Vaja: “Pozornost”

2.srečanje

Priprava na nastop

Vaje za izboljšanje kvalitete glasu.

Vaja : “Zaupanje”

Delo s posameznimi nastopi

“Real time” snemanje in opazovanje nastopov.

Pogovor in zaključek delavnice

Cena: 100 evrov ( prijave do 11.maja do 24.00) in po tem datumu 120 evrov.

Prijave na : irenairenaz@gmail.com in info@europortal.si. Tel. 031 425 289. Rok za prijavo je 15.maj do 12.00.

Plačilo na TRR najkasneje na dan treninga na:

Delavska hranilnica d. d. Ljubljana. Podružnica Miklošičeva . Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana. SI56 6100 0000 8852 373 SWIFTHDELSI22

Sprejemljivo tudi plačilo na lokaciji pred začetkom treninga, na osnovi prijave.

Vključite se lahko kadarkoli (oba dneva ali samo enega), cena pa je enotna.