Državljan Evrope leta 2017

Nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope za leto 2017 je prejel program »Starejši za starejše« v koordinaciji ZDUS. Dogodka sta se udeležila tudi predlagatelja programa za nagrado, Ivo Vajgl in Igor Šoltes ter Lojze Peterle in Franc Bogovič.Ob podelitvi nagrade iz rok vodje Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Klemna Žumra je predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik pripravil zahvalo, v kateri je posebej izpostavil prizadevanja gospe dr. Mateje Kožuh Novak in Anke Osterman, ki sta program najprej ustanovili, nato pa tudi predstavili Evropskemu parlamentu ter ponesli glas programa v vso Evropo. »S ponosom se zahvaljujem vsem 3500 prostovoljcem, vodji programa Rožci Šonc. Iskrena hvala vsem prostovoljcem na terenu, ki skrbijo, da program živi in raste.« je poudaril g. Sušnik. Več tukaj

Vir: EP press