EC recommends common EU approach to the security of 5G networks

26.3.2019 – Evropska komisija je danes predstavila predlog skupnega pristopa EU k varnosti omrežij 5G. Sveženj sestavljajo priporočila za oceno tveganj kibernetske varnosti in okrepitev preventivnih ukrepov v zvezi s tehnologijo 5G tako na nacionalni kot evropski ravni. Komisija predlaga, da države EU do junija 2019 pripravijo nacionalno oceno tveganja omrežne infrastrukture 5G ter pri tem upoštevajo tehnična tveganja in tveganja v zvezi z ravnanjem ponudnikov ali operaterjev. Ocena tveganja na ravni EU pa naj bi bila na podlagi posameznih prispevkov držav pripravljena do 1. oktobra 2019. Države EU se bodo nato dogovorile o ukrepih za zmanjšanje tveganja, denimo o zahtevah za certificiranje, preskusih, nadzoru in identifikaciji potencialno nevarnih proizvodov ali ponudnikov. Države naj bi upoštevale posebne varnostne zahteve tudi pri javnih naročilih. Uresničevanje danes predstavljenih predlogov bodo podpirali številni instrumenti za krepitev sodelovanja med državami proti kibernetskim napadom ter zaščito evropskega gospodarstva in družbe, med drugim akt o kibernetski varnosti in novi telekomunikacijski predpisi. Tehnologija 5G je pomembna za globalno konkurenčnost Evrope in njeno kibernetsko varnost z vidika strateške neodvisnosti. Po ocenah naj bi se s tehnologijo 5G leta 2025 na svetovni ravni ustvarili prihodki v višini 225 milijard evrov. Več: tukaj

Vir: EC Press