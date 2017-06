Festival Seviqc Brežice je danes v Sloveniji sinonim za staro glasbo. Festival si je v več kot tridesetih letih delovanja utrdil svoj ugled doma kot prireditev nacionalnega pomena in se uvrstil med najpomembnejše kulturne dogodke, v svetu pa si je ustvaril status odlične in visoko cenjene prireditve ter požel priznanja umetnikov, producentov, strokovne kritike, poslovnega sveta ter ljubiteljev glasbe. Na koncerte festivala Seviqc Brežice vabimo zgolj najuglednejše umetnike, ki izvajajo vrhunski program najvišje kvalitete. Skozi različne programske sklope kompleksno predstavljamo evropsko in svetovno glasbeno zapuščino, pri čemer posvečamo še posebno pozornost izvajanju glasbe, ki je nastala na slovenskih tleh. Koncertni program festivala vsako leto zajema glasbeno dediščino od srednjega veka do začetka 20. stoletja. Glasba na koncertih je izvajana z avtentičnimi inštrumenti in na avtentičen izvajalski način. V ospredju je živa umetnost, kakor pove tudi naše ime Seviqc: »SEmper VIva Quam Creata« ali »vedno živa kakor ustvarjena«. Program festivala je zasnovan izključno v maniri historične izvajalske prakse in se odvija zgolj v prostorih slovenske kulturne dediščine, na zgodovinsko pomembnih lokacijah in za obiskovalce še posebej zanimivih.Dogodki