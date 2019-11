Filmska nagrada LUX 2019

11.11.2019 – Za filmsko nagrado Evropskega parlamenta LUX se tudi letos potegujejo trije izvrstni evropski filmi. Slovenskemu občinstvu se bodo okviru Filmskih dnevov LUX predstavili:

- danski dokumentarec o skrivnostnem političnem umoru Nerešeni primer Daga Hammarskjölda

-severno Makedonska zgodba o dekletu, ki spreminja patriarhalne tradicije z naslovom Bog obstaja, ime ji je Petrunija

-španski triler o moči in korupciji Kraljestvo.

Na ogled bodo na brezplačnih projekcijah in sicer na filmskem festivalu LIFFE v Ljubljani 14., 17. in 22. novembra, v Kosovelovem domu v Sežani, 13. in 15. novembra., ter v Kinu Velenje 19., 21. in 25. novembra. Med tri finaliste Filmske nagrade LUX 2019 se je letos uvrstila tudi slovenska koprodukcija Bog obstaja, ime ji je Petrunija (God Exists, Her Name Is Petrunya), makedonske režiserke Teone Mitevske. Film je med drugim prejel tudi eno izmed nagrad vesna ter nagrado Art kino mreže na letošnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Nagrado LUX bo Evropski parlament podelil 27. novembra na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, nagrajenca pa bodo izbrali evropske poslanke in poslanci.

O nagradi LUX

Evropski parlament nagrado LUX podeljuje od leta 2007 z namenom spodbujanja distribucije evropskih koprodukcij znotraj Evropske unije, pa tudi javne razprave o aktualnih evropskih družbenih temah. Cilj je približati raznolikost in bogastvo evropskega filma prebivalkam in prebivalcem Evropske unije in spodbuditi javno razpravo o temah, ki jih obravnavajo ti filmi, in so del našega vsakdanjega življenja. Pripovedujejo naše zgodbe, dotikajo se naših čustev in naslavljajo izzive, s katerimi se vsi soočamo.Filmska nagrada LUX tako evropskim filmom omogoča, da s financiranjem podnapisov in s pomočjo pri distribuciji dosežejo širše občinstvo. Z nagrado LUX Evropski parlament tudi spodbuja kulturno raznolikost in povezovanje med evropskimi državami.Zmagovalni film bo nagrado LUX prejel 27. novembra na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Za svoj najljubši evropski film lahko glasujejo tudi gledalci, ki z glasovanjem na spletni strani luxprize.eu/audience-mention izberejo dobitnika nagrade občinstva. Med oddanimi glasovi bo žreb določil izbranca, ki bo naslednje leto odpotoval na mednarodni filmski festival v čeških Karlovih Varih, kjer bodo razglasili zmagovalni film po izboru občinstva. Več: tukaj

Vir: EP press