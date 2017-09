Govor “Stanje v Uniji”

12.4.2017-V sredo, 13. septembra 2017, ob 9. uri bo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v Evropskem parlamentu predstavil stanje v Evropski uniji. Obenem bo v letnem govoru predstavil svojo vizijo prihodnosti Evrope, temelječo na spomladi predstavljenih scenarijih iz bele knjige o prihodnosti Evrope. Govoru bo sledila razprava z evropskimi poslankami in poslanci. Predsednikov nastop lahko od 8.30 dalje spremljate v živo prek spleta ali na programu EbS+, na družabnih omrežjih pa se lahko vključite v razpravo z oznakama #FutureOfEurope in #SOTEU. Junckerjev govor bo simultano tolmačen v vse uradne jezike Unije, tudi v slovenščino. V četrtek, 14. septembra, pa bo predsednik Juncker ob 14. uri v živo odgovarjal na vprašanja treh vlogerjev iz Belgije, Nemčije in Češke. V razpravo na družabnih omrežjih se lahko vključite z oznako #AskJuncker. Podrobneje: http://www.debatingeurope.eu/ 2017/09/07/what-would-you-ask- juncker/#.WbZlQGfIYyU Predsednikov govor o stanju v Uniji: http://europa.eu/rapid/press- release_AGENDA-17-2321_sl.htm Predsednikov pogovor z mladimi vlogerji: http://europa.eu/rapid/press- release_AGENDA-17-3161_sl.htm. Več: tukaj

