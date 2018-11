Kvaliteta življenja – dialog z državljani

14.11.2018 – Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Univerza v Ljubjani – Biotehniška fakulteta vljudno vabita na javno posvetovanje na temo : ” Zdravje, varna hrana, okolje: kakšna bo kakovost življenja v Evropi?, v četrtek, 29.11 2018 ob 10.00, na Biotehnični fakulteti, predavalnica dr. Janeza Hribarja, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana. Na vaša vprašanja bosta odgovarjala: Vytenis Andriukaitis, evropski komisar za zdravje in varno hrano, in Violeta Bulc, evropska komisarka za promet. Prijava: tukaj

Vir: EC Press