Media razpisi

24.10. 2018 – VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE (8. in 9. november)

Izvajalska agencija EACEA je, potem ko je bil 16. oktobra potrjen delovni načrt programa Ustvarjalna Evropa za 2019, objavila štiri nove razpise podprograma MEDIA:Roka za prijavo:in(ob 12.00)Roka za prijavo:in(ob 12.00)

FILMSKI FESTIVALI (EACEA/32/2018)

Rok za prijavo: 20. december 2018 in 7. maj 2019 (ob 12.00)

FILMSKO IZOBRAŽEVANJE (EACEA/33/2018)

Rok za prijavo: 7. marec 2019 (ob 12.00)

Povzetki razpisov bodo v kratkem objavljeni tudi na spletni strani CED Slovenija. V kratkem pričakujemo tudi objavo razpisa za selektivno distribucijo (predviden rok za prijavo jan. oz. jun. 2019). Objava vseh ostalih MEDIA razpisov pa je načrtovana do konca oktobra 2018. Prav tako bodo do konca meseca obljavljeni zadnji rezultati razpisov (aprilski rok podpore za razvoj posameznih rokov EACEA 22/2017).

POZOR!

Novi razpisi ne prinašajo zgolj sprememb formata razpisne dokumentacije (splošne in specifične smernice), temveč tudi pomembne vsebinske novosti posameznih razpisov.

Motovila / CED Slovenija zainteresirano strokovno javnost zato vabi na dva informativna dneva, kjer bomo podrobno predstavili razpise in s kandidati, ki načrtujejo prijavo, uskladili termine za osebno svetovanje.

INFORMATIVNA DNEVA

Četrtek, 8. november (popoldan):

Razvoj posameznih projektov // Mednarodne TV produkcije

Informativni dan je namenjen neodvisnim produkcijskim hišam, ki razvijajo mednarodne koprodukcije in želijo kandidirati na zgoraj navedenih razpisih ter se seznaniti z manjšimi spremembami ocenjevalnih kriterijev in drugimi novostmi.

Petek, 9. november (dopoldan):

Selektivna distribucija // Filmski festivali // Filmsko izobraževanje

Prvi del informativnega dneva bo namenjen distributerjem, ki so do sedaj samostojno črpali sredstva za selektivno distribucijo, po novem pa bodo del grupacij, ki jim bo sredstva – v primeru uspešne prijave – nakazoval upravičeni prijavitelj, prodajni posrednik (gre za ključno spremembo razpisa za selektivno podporo).

Drugi del informativnega dneva bo namenjen organizatorjem filmskih festivalov in filmske vzgoje, ki delujejo mednarodno in se želijo vključevati v nadnacionalno podprte projekte.