Medšolsko tekmovanje Consumer Classroom 2016 -2017

“Consumer Classroom “ (Učilnica za potrošnike) je multimedijski, večjezični , interaktivni spletni portal namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol , ki želijo svoje dijake podučiti o odgovornem potrošništvu.Portal ponuja različne učne vire, učne načrte, forume in orodja za delitev učnih ur, in vse to v 24 jezikih EU. Dostop do spletne strani je : https://www.consumerclassroom.eu/sl/node V projektu sodelujejo štirje partnerji in 24 nacionalnih predstavnikov. Projekt koordinira nacionalna agencija iz Francije, nadzoruje pa ga Evropska komisija oz. njena agencija ( CHAFEA) . Ekipa “Consumer Classroom” je tudi letos pripravila medšolsko tekmovanje z bogatimi nagradami.

Navodila za sodelovanje so tukaj : https://www.consumerclassroom.eu/sl/med%C5%A1olsko-tekmovanje-consumer-classroom-2016-2017 Učni komplet, ki Vam bo pomagal pri prijavi pa je tukaj : https://www.consumerclassroom.eu/sites/default/files/attachment/1/2016/12/12/cc_energy-kit_slovenian_v2.pdf Z uporabo orodij spletne strani Consumer Classroom se boste lahko povezovali s partnerskimi šolami po Evropi ter ustvarili in delili medkulturno učno izkušnjo.

Prva nagrada: Dvodnevno potovanje v Bruselj s projektno ekipo in obisk evropske prestolnice ter glavnih institucij Evropske unije. Zmagovalni projekt bo predstavljen na spletni strani Consumer Classroom. Projekti, uvrščeni v ožji izbor: Možnost izbire enega izdelka za opremo učilnice/razreda. Ostale nagrade: Častno potrdilo Evropske komisije o sodelovanju na tekmovanju.

Kateri so ključni datumi medšolskega tekmovanja? Prijava projektnih ekip in predložitev projektov: od 10. oktobra 2016 do 17. marca 2017.

Strokovna žirija pripravi ožji seznam predlogov: od 21. marca do 17. aprila 2017 Glasovanje za najboljše medšolske projekte, uvrščene v ožji izbor: od 17. do 28. aprila 2017 Razglasitev zmagovalca tekmovanja in rezultatov: 12. maja 2017 Projektna ekipa , ki se prijavlja naj bo sestavljena tako, da je v njej vsaj ena partnerska šola iz EU.

Natančen postopek prijave in sodelovanja najdete v slovenskem jeziku tukaj : https://www.consumerclassroom.eu/sites/default/files/attachment/1/2016/12/12/cc_energy-kit_slovenian_v2.pdf Predloge in ideje o “energiji” pa poglejte tukaj : https://www.consumerclassroom.eu/sites/default/files/attachment/1/2016/12/12/cc_energy-kit_slovenian_v2.pdf

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na: irenairenaz@gmail.com