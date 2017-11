Nagrada Lux znana

14.11.2017- Švedsko-norveško-danska koprodukcija Nečista kri (Sameblod) je dobitnik enajste filmske nagrade LUX, je v torek razglasil predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani.Predsednik je čestital zmagovalni ekipi in ostalima finalistoma, ob tem pa poudaril: »Nagrada LUX ima vodilno vlogo pri promociji evropskega filma, naše ustvarjalne industrije ter kulturne in jezikovne raznolikosti. Sedma umetnost je bila rojena v Evropi, danes pa je gonilna sila kulture, vrednot in dialoga. Prihodnje leto je leto evropske kulturne dediščine. Kulturna dediščina nista le literatura in umetnost; to so zgodbe, ki jih pripovedujemo, in filmi, ki jih gledamo. Kulturna dediščina je sestavni del naših življenj.« Sameblod / Nečista kri švedske režiserke Amande Kernell je zgodba o o mladi predstavnici ljudstva Samijev oz. Laponcev, ki zaradi sanj o drugačnem življenju zapusti svojo skupnost, na poti do cilja pa se mora soočiti z rasizmom. Preostala filma v ožjem izboru za letošnjo nagrado sta bila 120 battements par minute / 120 utripov na minuto (Francija) režiserja Robina Campilla in Western / Vestern (Nemčija, Bolgarija, Avstrija), ki ga je režirala Valeska Grisebach. Zmagovalca vsako leto z glasovanjem izberejo evropski poslanci. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta tudi vljudno vabi na okroglo mizo: “Od nasilja do sožitja – šola kot prostor spoštovanja različnosti in integracije” in ogled filma Nečista kri (Sami blod). Dogodek bo v petek, 17. 11. 2017 ob 11.uri v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, v sklopu festivala LIFFe (www.liffe.si). Več:tukaj

Vir:EP press