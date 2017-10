Nagrada Sakharov demokratični venezuelski opoziciji

25.10.2017-Nagrado je prejela državna skupščina (Julio Borges) in vsi politični zaporniki, ki jih navaja organizacija Foro Penal Venezolano in ki jih predstavljajo Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos in Andrea GonzálezVenezuela je zadnjih nekaj let v politični krizi. Vladajoča stranka nenehno krči pravno državo in ustavni red, marca 2017 pa je vrhovno sodišče demokratično izvoljeni državni skupščini odvzelo zakonodajna pooblastila. Predsednik skupščine Julio Borges je razmere v državi povzel takole: „V Venezueli ne gre samo za politično konfrontacijo; to je življenjsko pomemben spopad vrednot.” Obenem se je število političnih zapornikov zvišalo na več kot šeststo, kakor je zapisano v zadnjem poročilu Foro Penal Venezolano (Venezuelski kazenski forum), ugledne venezuelske organizacije za človekove pravice, ki zagotavlja brezplačno pravno pomoč tistim brez denarja in tistim, ki naj bi jih samovoljno pridržali, mučili ali naj bi med protesti doživljali nasilje. Med političnimi zaporniki so tudi ugledni opozicijski voditelji Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos in Andrea González.Več:tukaj