Okrogla miza o zakonu o psihoterapiji

29.5.2020 – NOVI ZAKONI O PSIHOTERAPIJI V EVROPI: KAKO SE JE ZATAKNILA SLOVENIJA? // NEW LAWS ON PSYCHOTHERAPY IN EUROPE: HOW DID SLOVENIA GET STUCK? Dogodek bo potekal v angleščini preko aplikacije ZOOM. // The event will be held in English via Zoom. Udeležba je brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava. // The event is free, but registration is necessary. Več/More: http://www.sfu-ljubljana.si/sl/dogodki/spletna-okrogla-miza-novi-zakoni-o-psihoterapiji-v-evropi-kako-se-je-zataknila-slovenija

Udeleženci okrogle mize: Prof. dr. dr. Alfred Pritz, psiholog in psihoanalitik, rektor Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju od leta 2005, tvorec avstrijskega zakona o psihoterapiji iz leta 1990. Doc. dr. Katharina Reboly, psihoanalitičarka, ustanovna direktorica SFU Berlin od leta 2013. Zoran Milivojević, dr. med., psihoterapevt, predsednik Zveze psihoterapevtov Srbije, eden ključnih akterjev pri oblikovanju novega srbskega predloga zakona o psihoterapiji. Dr. Tamara Prevendar, psihologinja in specializantka psihoterapije, avtorica monografije o psihoterapiji na Hrvaškem in o poteku sprejemanja hrvaškega zakona o psihoterapiji, ki je začel veljati leta 2018. Tomaž Flajs, geštalt psihoterapevt z Evropsko diplomo iz psihoterapije, podpredsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, član Delovne skupine za slovenski zakon o psihoterapiji.

Moderator okrogle mize: Mag. Miran Možina, dr. med., psihiater in psihoterapevt, dekan in direktor SFU Ljubljana, član Delovne skupine za slovenski zakon o psihoterapiji.

Tematika in ozadje: Leta 2018 sta nova zakona o psihoterapiji sprejeli Hrvaška in Malta, leta 2019 Nemčija, Srbija pa je v letu 2020 oblikovala nov predlog zakona, medtem ko so se prizadevanja za slovenski zakon znova znašla v slepi ulici, kljub temu da je Državni zbor 27. marca 2018 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028, v kateri je med prioritetnimi nalogami zapisano, da se mora zakonsko urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja in sicer: priprava osnutka zakona do konca leta 2018, sprejem zakona v parlamentu do konca 2019 in implementacija do konca leta 2020. V okviru Ministrstva za zdravje (MZ) se je marca 2018 oblikovala nova medresorska delovna skupina za pripravo predloga normativne ureditve psihoterapije v Sloveniji (v nadaljevanju DSNUP), v kateri smo bili, poleg zastopnikov treh ministrstev (zdravje, sociala, šolstvo), predstavniki ključnih izvajalcev psihoterapevtske in psihosocialne svetovalne dejavnosti ter izobraževanj s teh področij (med njimi tudi člani Delovne skupine, ki organiziramo to okroglo mizo). Kljub temu da smo do oktobra 2018 Ministrstvu za zdravje predložili vsa potrebna gradiva v obsegu več sto strani (osnutek predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti vključno z obrazložitvijo vsakega člena posebej, analizo trenutnega stanja psihoterapije v Sloveniji, mednarodno primerjavo normativnih ureditev psihoterapije in svetovanja, osnutek standardov poklicne psihoterapevtske dejavnosti in izobraževanja, etični kodeks, osnutek programa specializacije in slovar pojmov), se je MZ od takrat zagrnilo v molk in popolno ignoranco na vsak naš poskus po stiku in sodelovanju. Glavni namen okrogle mize je izmenjava informacij o trenutnem stanju zakonske ureditve v Avstriji, Nemčiji, Srbiji in na Hrvaškem, ter na podlagi teh izkušenj iskanje poti in pobud za sodobno in kvalitetno normativno ureditev psihoterapije in svetovanja v Sloveniji. ****

Prijave na dogodek se zbirajo do najkasneje četrtka, 18. junija, do 12.00 ure. Za prijavo sledite povezavi do prijavnega obrazca https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv69zm822JK9zgK084hn5CFmDw24hL6ImEYP_C_gg6hQV9HA/viewform Po uspešni prijavi boste prejeli natančne informacije za udeležbo na dogodku preko e-pošte. Za kakršnakoli dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na naslov: spela.motoh@sfu-ljubljana.si. Podprite naša prizadevanja za psihoterapijo kot samostojen poklic in avtonomno akademsko disciplino. ZA KVALITETEN ZAKON! Vabljeni!

Dogodek organizira delovna skupina za slovenski zakon o psihoterapiji in svetovanju, v kateri so predstavniki: Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana), Teološke fakultete Univerze Ljubljana (TeoF UL), Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ), Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS), Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje (SZPS) in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Vir: SFU Press