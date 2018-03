6.3.2018 – Minuli konec tedna so slavili številni filmi, ki so nastali s podporo programa Ustvarjalna Evropa – MEDIA. Na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar, jih je nagrado dobilo kar 15, oskarja za najboljši prilagojeni scenarij pa je prejel film režiserja Luce Guadagnina Pokliči me po svojem imenu. Več:http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1584_en.htm

Vir: EC Press