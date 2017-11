Podpis EU naložbenih projektov

15.11.2017- 16. novembra, se bo evropska komisarka za promet Violeta Bulc v Ljubljani udeležila mednarodne naložbene konference Nov naložbeni zagon, kjer bodo svečano podpisali dogovora o dveh naložbenih projektih, ki bosta v Sloveniji financirana iz EFSI sklada. Gre za prvi slovenski infrastrukturni EFSI projekt med EIB in družbo DARS za financiranje vzpostavitve elektronskega cestninjenja tovornih vozil ter za projekt med EIF in SID banko za vzpostavitev skupnega programa za spodbujanje lastniških vlaganj v slovenska inovativna mala in srednje velika podjetja. Program:

Četrtek, 16. november

13.15 Slovesni podpis dveh naložbenih projektov

(Hotel Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana)

14.15 Udeležba komisarke na 26. Forumu odličnosti in mojstrstva

(Hotel Galaksija, Podjetniška ulica 13, Trebnje)

Petek, 17. november

12.00 Govor komisarke na konferenci Eurocities

(Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana)

Sobota, 18. november

17.00 Udeležba komisarke na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč

(Mestna hiša, Rdeča dvorana, Stritarjeva ulica 2, Ljubljana)

Vir: EC Press