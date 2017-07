12.7.2017-Zveza prijateljev mladine Slovenije že osemnajsto leto organizira humanitarno akcijo Pomežik soncu®. Z vašo pomočjo jim lahko omogočimo teden brezskrbnosti, ko razvijajo svoje talente in odkrivajo svoje potenciale. Osnovni namen humanitarnega programa Pomežik soncu® je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, popolnoma brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater ali jih prijavijo starši. Otrokom omogočimo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa, ko se lahko sprostijo, si naberejo novih moči za šolske obveznosti in doživijo nepozabne trenutke. Programi na letovanjih so zasnovani tako, da delujejo preventivno in spodbujajo pozitivne vrednote pri otrocih in mladih. Za letovanja otrok smo v letu 2016 v akciji Pomežik soncu® zbrali in na internem razpisu razdelili 137.250,06 € .V obdobju od leta 1999 so v njej zbrali več kot 2,2 milijona EUR, na brezplačno letovanje pa je odšlo več kot 10.000 otrok. Tudi letos bi ZPM rada zagotovila povsem brezplačne počitnice 1000 otrokom. Humanitarna akcija poteka od 9. maja do 15. septembra 2017. Več:tukaj

Vir: ZPM