Ponovitev božičnega koncerta

Simfonični orkester Cantabile prireja v nedeljo, 8. januarja 2017 ob 19h v športni dvorani v Logatcu ponovitev razprodanega božičnega koncerta z naslovom BOŽIČ V LJUBLJANI, ki je bil 25. decembra 2016 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Z najlepšimi božičnimi melodijami od Vivaldija in Händla do Gruberja in Straussa bodo ob orkestru nastopili: MePZ Adoramus, Ljubljanski madrigalisti, Janez Lotrič, Gašper Jereb, Mojca Bitenc, Domen Križaj, Jernej Gantar in Manca Rupnik.

Pravo novoletno vzdušje bodo ustvarjali tudi pritrkovalci z Brezovice in plesalke baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod vodstvom priznanega režiserja in koreografa Henrika Neubauerja.