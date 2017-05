Praznovanja ob dnevu Evrope

5.5. 2017 – Evropske institucije v Bruslju bodo v sklopu praznovanja dneva Evrope, 9. maja, jutri (sobota, 6. maja) med 10.00 in 18.00 odprle svoja vrata. Obiskovalci se bodo lahko na številnih razpravah, vodenih ogledih in obiskih stojnic seznanili z delovanjem institucij ter glavnimi prioritetami in ukrepi EU.

Praznovanje dneva Evrope pa se je danes začelo tudi v Sloveniji. V Hiši EU na Dunajski 20 v Ljubljani od 5. do 9. maja poteka pester program z raznimi brezplačnimi aktivnostmi. Letošnje praznovanje poteka v znamenju dveh obletnic: 60. obletnice podpisa Rimske pogodbe in 30. obletnice programa Erasmus+.

Celoten program je na voljo na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, posebej pa izpostavljamo:

Petek, 5. maja

19.00 Ples v barvah Evrope

Ponedeljek, 8. maja

18.00 60 let – Pogovor o življenju v Evropi nekoč in danes

Torek, 9. maja

9.30 Festival mladinskega dela Mladinstival v okviru evropskega tedna mladih

10.00 Dialog Evropske komisarke za promet Violete Bulc z mladimi. Ostalo je še nekaj prostih mest, vabimo mlade do 35 let, obvezna predprijava prek spleta.

Prisrčno vabljeni, veseli bomo vaše družbe!