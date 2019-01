Razstava dosežkov žensk v znanosti in umetnosti, iz EU

18.1.2019 -Evropska komisija je danes začela predstavljati izjemne umetnice in znanstvenice, ki so v preteklosti pomembno prispevale k družbenemu, gospodarskemu in tehnološkemu razvoju. Zgodbe teh edinstvenih žensk bodo objavljene na portalu Europeana, ki je digitalna platforma EU za kulturno dediščino. Vsak teden do mednarodnega dneva žena bo objavljena nova zgodba, potem pa bo razstava o pionirkah v umetnosti, znanosti in družbi stalno dostopna na portalu Europeana. Razstava je del strategije Komisije za povečanje udeležbe žensk v digitalnem gospodarstvu in njihovo opolnomočenje za aktivnejšo vlogo v digitalni dobi. Strategija je usmerjena v tri področja, in sicer odpravo stereotipov na podlagi spolov v digitalnem gospodarstvu, spodbujanje digitalnih spretnosti in izobraževanja za dekleta in ženske ter zavzemanje za več podjetnic in inovatork. Več: tukaj

Vir: EC Press