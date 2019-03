5.3. 2019 – V petek 8. marca bo v Ljubljani potekal osrednji dogodek posvečen Slovenskim razvojnim dnevom. Ta in tudi drugi dogodki so namenjeni ozaveščanju javnosti o razvojni pomoči, ki jo Slovenija namenja državam v razvoju. Dogodek organiziratjo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in nevladna organizacija Sloga. Začetek osrednjega dogodka bo v prostorih Pošte Slovenije, Čopova11, Ljubljana. Program SRD2019 SLO_osnutek

Vir: MZZ