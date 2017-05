Vrh EU – Kitajska

30.5.2017 – 19. dvostranski vrh med EU in Kitajsko bo 1. in 2. junija v Bruslju. Cilj vrha bo doseči napredek v zvezi s strateškim partnerstvom med EU in Kitajsko. Med vprašanji, ki bodo obravnavana na tem vrhu, so trgovina, podnebne spremembe in migracije. Hkrati bo to priložnost za razpravo o zunanji politiki in varnostnih izzivih. Evropsko unijo bosta zastopala predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Kitajsko pa bo zastopal predsednik vlade Li Kečiang. Več tukaj

Vir : Evropski svet press