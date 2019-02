Zmagovalci tekmovanja Juvenes Translatores

4.1.2019 – Dijakinja Nika Kobetič z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani je letošnja slovenska zmagovalka vseevropskega prevajalskega tekmovanja Juvenes Translatores. Prevajala je iz angleščine v slovenščino. Prevajalskega tekmovanja, ki je potekalo 22. novembra 2018 v vseh 28 državah članicah EU, se je udeležilo 3.252 dijakov in dijakinj iz 740 srednjih šol. Med 552 možnimi kombinacijami 24 uradnih jezikov EU so izbrali 154 kombinacij, najpogosteje pa so prevajali v svoj materni jezik. Tekmovanja se je tako kot prejšnja leta udeležilo tudi osem slovenskih šol, ki so na tekmovanje prijavile 39 dijakov. Na letošnjem tekmovanju pa se je zgodilo prvič, da je zmagal tudi prevod iz slovenščine v drug tuji jezik. Originalno besedilo je napisala prevajalka Evropske komisije Vera Pejović, italijanska zmagovalka Giulia Rorato z Državnega znanstvenega liceja France Prešeren v Trstu, pa je s svojim prevodom v italijanščino premagala 358 preostalih udeležencev tekmovanja v Italiji. Namen vseevropskega tekmovanja Juvenes Translatores, ki ga Evropska komisija organizira že vse od leta 2007, je spodbujati učenje tujih jezikov v šolah in mladim omogočiti prevajalsko izkušnjo. Na tekmovanju lahko sodelujejo sedemnajstletni dijaki, tekmovanje pa na vseh izbranih šolah v EU poteka ob istem času. Prevajanje je sestavni del EU že od same ustanovitve Skupnosti in je bilo predmet njene prve uredbe, ki je bila sprejeta leta 1958. Od takrat se je število jezikov EU z njeno širitvijo povečalo s 4 na 24. Več: tukaj

Vir: EC Press