Jobs for the youngsters in the EU

ECB razpisuje tudi pripravništva na področju finančne stabilnosti in makrobonitetne politike. ECB spremlja dogajanja v bančnem sektorju ter v drugih finančnih sektorjih evroobmočja in EU kot celote z namenom, da bi odkrivala ranljivosti in preverjala odpornost finančnega sistema. Pripravnik/ca bo k delu institucije prispevala s pomočjo raziskovalnega dela in zbiranja podatkov, na primer za redne notranje in zunanje publikacije ECB. Delo zajema tudi računalniško programiranje. Uspešni kandidat bo imel magisterij ali pa bo blizu zaključka magistrskega študija iz financ, ekonomije, statistike, matematike, inženirstva, računovodstva ali računalniških znanosti, imel bo tudi splošno znanje o finančnih instrumentih, institucijah in trgih. Bistvene so IT spretnosti programiranja ter poznavanje programske opreme za ekonometriko (npr. R, MATLAB, Stata, Python), zaželena je vrsta drugih znanj. Delo se opravlja najmanj 3 in največ 12 mesecev. Pripravniki pri ECB prejemajo mesečno plačilo v višini 1050 evrov ter žepnino za namestitev v Frankfurtu. Rok za prijavo: 23.11.2017

► http://bit.ly/ECB__macroprudentialpolicy_traineeship

Si nadarjen pisec ali piska besedil? Se v znanju angleščine lahko kosaš s čisto pravim angleži? Želiš sodelovati pri pripravi novičnikov, blogov in spletih dopisov? Te zanima osveževanje spletnih strani, medijsko spremljanje in raziskovanje? Kaj pa družbena omrežja in upravljanje spletnih aplikacij? European Venture Philanthopy Association (EVPA) je živahna mreža organizacij, s skupno vizijo in ciljem: ustvarjanje pozivnih družbenih učinkov s pomočjo združevanja sredstev, strokovnega znanja in sodelovanja med človekoljubi in družbenimi vlagatelji. Če si študent/ka ali sveža/a diplomiranec/ka se prijavi za najmanj 6-mesečno pripravništvo pri njih in začni ASAP. Pripravništvo je plačano, dobiš še žepnino za kosilo. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 20.11.217

► http://bit.ly/EVPA_communication_internship

Veš, katera agencija Evropske unije deluje Ljubljani? Pravilen odgovor je ACER, Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Če bi te utegnilo zanimati, kako delujejo trgi z elektriko in zemeljskim plinom, obišči njihovo spletno stran, kjer najdeš stalni razpis za 6-mesečna pripravništva za univerzitetne diplomante, ki se vsako leto pričnejo 1. marca in 1. septembra. ACER išče pripravnike za delo na področjih: mediji in komuniciranje, človeški viri, IT, oblikovanje politik (pravniki, ekonomisti …), analiza trgov (ekonomisti, statistiki ipd.) in analiza podatkov (inženirji, matematiki, statistiki). Obvladovanje angleškega jezika je pogoj. Plačilo znaša 500 evrov mesečno, dobiš pa tudi ‘zastonj’ javni prevoz po Ljubljani. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/ACER_Traineeships

ZAPOSLITVE

► http://bit.ly/AlliedforStartups_projectcommunication_officer

Imaš univerzitetno izobrazbo in političnih ved ali ekonomije? IMA-Europe – Industrial Minerals Association, združenje v Bruslju, ki od leta 1993 predstavlja industrijo industrijskih mineralov, išče mlajšega svetovalca za industrijske zadeve in politiko mineralov za okrepitev svoje ekipe – takoj! Ključne zadolžitve: podpora regulativnim vprašanjem EU, zlasti na področju industrijskih zadev, še posebej pri pobudah na področju surovin (npr. upravljanje, statistike), krožnega gospodarstva, reciklaže, razširjene odgovornosti proizvajalca in povezanih politik. V delokrog spada še upravljanje odnosov z institucijami EU, trgovinskimi združenji, inštituti ter znanstvenimi in industrijskimi strokovnjaki. Izkušnje niso zahtevane. Rok za prijavo: prijavi se čim prej!

► http://bit.ly/IMA-Europe-AISBL_industrialaffairs_adviser

Sodišče Evropske unije v Luksemburgu redno išče pravnike za zaposlitev v službi za raziskave in dokumentacijo in z nalogo izvajati študije in raziskave ter urejati dokumentacijo v zvezi s pravom Unije in nacionalnimi pravi. Za zaposlitev na stopnji AD 5 (karierni začetniki) sta zahtevana univerzitetna izobrazba iz nacionalnega prava in dobro poznavanje prava EU, delovne izkušnje so zelo zaželene. Za to delovno mesto je potrebno tudi dobro poznavanje francoskega jezika. Zaposlitev za eno leto, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta

Sodišče Evropske unije išče tudi pravnike lingviste za slovenski jezik. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2

ERASMUS+: MLADINSKE IZMENJAVE in EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA

Morda različne zgodbe mladih, ki so izkoristili EU, tudi tebe navdušijo, da odkriješ njene številne priložnosti in se podaš na zanimivo karierno pot.

Program Erasmus+ je namenjen mladim vseh starostnih skupin, tako študentje kot dijaki se lahko izmenjave udeležijo tudi izven svoje šole. S programom Erasmus+ lahko opravljajo prostovoljsko delo v Evropi in drugje ali se udeležijo mladinskih izmenjav v tujini. – več o tem najdeš na www.movit.si

