22. srečanje EU – Kitajska

23.6.2020- Na včerajšnjem srečanju EU-Kitajska so najvišji predstavniki ustanov EU s kitajskim predsednikom Šijem Džinpingom in kitajskim premierjem Lijem Kekjangom govorili o gospodarskih in trgovinskih odnosih ter ukrepanju proti podnebnim spremembah. Zavzeli so se za učinkovit in solidaren odziv na izbruh koronavirusa, razpravljali pa so še o človekovih pravicah, Hong Kongu ter položaju v regiji in mednarodnih odnosih. Po srečanju so imeli predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko Josep Borrel tiskovno konferenco, ki si jo lahko ogledate tukaj. Skupna izjava najvišjih predstavnikov EU o srečanju EU-Kitajska je na voljo tukaj. Več: tukaj

Vir: EC Press