30. obletnica neodvisnosti Ukrajine

25.8.2021 – Izvršni podpredsednik in komisar za trgovino Valdis Dombrovskis je zastopal Evropsko komisijo na dogodkih ob 30. obletnici neodvisnosti Ukrajine in na vrhu Krimske platforme. Skupaj s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom je znova poudaril neomajno podporo Evropske unije ukrajinski suverenosti in teritorialni integriteti. Ob srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in premierjem Denisom Šmigalom je izvršni podpredsednik Dombrovskis izpostavil pomen strateškega partnerstva EU in Ukrajine, ter pohvalil dosežke Ukrajine v obdobju od vzpostavitve neodvisnosti. Poudaril je, da je pridružitveni sporazum ključno orodje krepitve političnega in gospodarskega sodelovanja med EU in Ukrajino.Danes izvršni podpredsednik sodeluje na dogodku, posvečenemu trgovini, kjer skupaj z ukrajinskimi vladnimi predstavniki ter različnimi gospodarskimi in ostalimi organizacijami razpravlja o pridružitvenem sporazumu ter poglobljenem in celovitem območju proste trgovine (DCFTA). Poglobljeno in celovito območje proste trgovine je pomagalo odstraniti ovire in zmanjšati stroške za podjetja, kar je Ukrajino naredilo bolj privlačno za vlagatelje iz EU in tretjih držav. V petih letih od začetka uporabe sporazuma se je dvostranska trgovina med EU in Ukrajino povečala za 51 %. Več: tukaj

Vir: EC Press