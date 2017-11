Predpristopna podpora Turčiji

8.11.2017-Kolegij komisarjev je po razpravi voditeljev EU na oktobrskem Evropskem svetu danes razpravljal o predpristopni podpori Turčiji. Komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn je predstavil trenutno podporo iz instrumenta za predpristopno pomoč ter prihodnje ukrepe. Komisija bo na poziv Evropskega sveta preučila možnosti za prilagoditev okvirnih finančnih dodelitev za Turčijo v letih 2018–2020. Komisar Johannes Hahn jih bo predstavil na decembrskem Svetu EU za splošne zadeve, ko naj bi bila sprejeta politična odločitev. Komisija pa že zdaj namenja trenutno financiranje iz predpristopne pomoči za ključna področja, kot so pravna država, temeljne pravice, civilna družbe in medosebni stiki. Ta področja bodo ohranjena tudi v prihodnjih podpornih programih.Več: tukaj

