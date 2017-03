60. obletnica Rimskih pogodb

25. marca 2017, bodo voditelji držav članic EU v Rimu počastili 60. obletnico Rimskih pogodb, ki sta bili podpisani na ta dan leta 1957. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se bo udeležil vrha v Rimu, kjer bodo v sklopu praznovanja potekale številne slovesnosti in dogodki za obeležitev dosedanjih dosežkov in razmislek o prihodnosti EU. Voditelji naj bi po predstavitvi bele knjige o prihodnosti Evrope sprejeli rimsko izjavo, v kateri bodo predstavili pretekle dosežke in sedanje izzive ter se zavzeli za enotnost EU-27 in okrepitev skupnega delovanja na ključnih področjih politike. Predsednik Jean-Claude Juncker je ob tej priložnosti povedal, da je Evropska unija spremenila naše življenje na bolje in da je prihodnost samo v evropski enotnosti. Komisija bo prek svojih predstavništev v državah članicah v naslednjih mesecih organizirala javne razprave z Evropskim parlamentom in državami članicami ter evropskimi državljani, da bodo lahko izrazili svoja mnenja in zamisli o prihodnosti Evrope. Mnenje bo možno oddati tudi elektronsko, na posebni spletni strani. Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-701_sl.htm

Vir: EC Source