Nov predlog za Brexit

17.10.2019 – Michel Barnier je po dnevih intenzivnih pogajanj sporazum o Brexitu, povedal, da sta dosegla”pravičen in razumen rezultat”. Kar zadeva carine, sta se obe strani strinjali, da Severna Irska bo uradno del carinskega območja Združenega kraljestva, ki uporablja angleške tarife in lahko sodeluje v britanskih trgovinskih poslih, a hkrati tudi v izmenjavi EU-Združeno kraljestvo. Carinska meja je postavljena v Irskem morju, kar pomeni, da Severna Irska dejansko sledi carinskim pravilom EU. Carinske oblasti v Veliki Britaniji bodo pregledovale blago v britanskih pristaniščih, preden vstopijo na Severno Irsko. To blago lahko vstopa brez plačila tarif, dokler je končna destinacija Severna Irska in zato : “…ne tvegajo vstopa na naš enotni trg,” je povedal Barnier, v četrtek. ” Za blago, ki mu grozi vstop na enotni trg, bodo organi Združenega kraljestva uporabljali tarife EU,” je dodal.

Merila za opredelitev tveganja bo v prehodnem obdobju oblikoval Skupni odbor – organ, ustanovljen v okviru ob upoštevanju posebnosti, kot so vrednost blaga ali narava gibanja. Skupni odbor bo določil tudi izjeme, na primer za ribiška plovila iz Severne Irske, ki delujejo pod britansko zastavo in jim pri prodaji ulova v EU ne bo treba plačevati tarif. Novi trgovinski dogovori bodo začeli veljati takoj po koncu prehodnega obdobja Brexita decembra 2020 in to brez glasovanja o soglasju na Severnem Irskem.

Po štirih letih bo Severna Irska lahko glasovala, v dveh mesecih, preden se konča štiriletno obdobje o tem, ali naj nadaljuje dogovor ali ne. Če se strinja z navadno večino, bodo pravila trgovanja veljala nadaljnja štiri leta. Če bodo pravila v skupščini dobila podporo med skupnostmi, bodo veljala nadaljnjih osem let. Podpora med skupnostmi ne bi pomenila le preproste večine vseh članov, temveč večino med strankami na vsaki strani republiško-sindikalistične razdelitve ali podporo 60 odstotkov članov, vključno s po 40 odstotki na vsaki strani. Če glasovanje o podaljšanju ne bo uspelo niti z navadno večino, se bodo nova pravila trgovanja podaljšala le za dve leti. V tem obdobju bo moral Skupni odbor izdelati nov sistem za ohranjanje odprte meje in hkrati zaščititi enotni trg. Vprašanje ali bo Johnson dobil podporo parlamenta pa je še odprto.

Source: EC Press