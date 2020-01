Enotni spletni register geografskih označb

10.1.2020 – Evropska komisija je vzpostavila enotni spletni register „eAmbrosia“, kjer so zbrana vsa poimenovanja, zaščitena z geografskimi označbami – zaščitena označba porekla (ZOP) in zaščitena geografska označba (ZGO) – ter z oznako zajamčenih tradicionalnih posebnosti (ZTP). Zadevni proizvodi, tj. hrana, vino in žgane pijače, so bili predhodno zbrani v treh različnih registrih: e-Spirit-Drinks, DOOR in e-Bacchus. Geografske označbe pravno varujejo več kot 3.300 imen proizvodov in spodbujajo edinstvene lastnosti teh specialnih proizvodov in tradicionalno znanje njihovih proizvajalcev. V registru eAmbrosia, najdemo zaščitene evropske proizvode, kot sta šampanjec in feta, med slovenskimi pa so na primer slovenski med, kranjska klobasa, prekmurska gibanica, cviček in mnogi drugi. Več: tukaj

Vir: EC Press