75 inovativnih projekov pridobilo 278 milijonov evrov

5.12.2019 - Evropska komisija bo 75 inovativnim projektom zagonskih (start-up) ter malih in srednjih podjetij (MSP) namenila več kot 278 milijonov evrov za lažje uveljavljanje idej na trgu. 39 od teh podjetij bo tokrat prejelo tako nepovratna sredstva kot tudi neposredne naložbe v obliki zasebnega kapitala v višini do 17,5 milijona evrov. Med izbranimi projekti so denimo vzpostavitev prvega globalnega omrežja interneta stvari z nizkocenovnimi sateliti z nizkimi emisijami, proizvodnja trajnostnih goriv z uporabo organskih materialov in razvoj tehnologij, ki jih umetna inteligenca uporablja za pomoč bolnikom z resnimi poškodbami možganov. Podjetja bodo sredstva dobila prek Evropskega sveta za inovacije, ki uspešno zapolnjuje vrzel v financiranju in podpira inovatorje, podjetnike, mala podjetja in znanstvenike, ki se želijo z izjemnimi zamislimi uveljaviti na mednarodni ravni. Trenutno je v pilotni fazi (obdobje 2018–2020), v celoti pa bo deloval od leta 2021 v okviru naslednjega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. Več: tukaj

Vir: EC Press