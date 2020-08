Poročilo o stanju v Hong Kongu

22.7.2020 – Evropska komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell sta danes sprejela letni poročili o političnem in gospodarskem razvoju v Posebnem upravnem območju Hongkong in Posebnem upravnem območju Macao v letu 2019. V poročilih so podrobno predstavljena mnoga stališča EU glede obeh območij, poseben poudarek pa je namenjen pregledu spoštovanja načela »ena država, dva sistema«. Načelo je bilo v Macau ustrezno spoštovano, v Hongkongu pa je erozija tega načela skozi leto naraščala. Več: tukaj

Vir: EC press