Evropska ljudska stranka za podporo kulturi v EU

17.9.2020 – Skupina EPP podpira pomoč 12 milijard evrov evropskim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem pri okrevanju po krizi COVID-19. Denar bi morali vzeti iz načrtovanega sklada EU za oživitev in odpornost. »Zahtevamo jasno namenski denar za zagotovitev delovnih mest skoraj 8 milijonov umetnikov in delavcev v sektorju, ki so skoraj čez noč izgubili dohodek in socialno varnost. Evropska kulturna dediščina je ogrožena in le dovolj finančnih sredstev bo omogočilo njeno ohranitev, “je dejal poslanec EP Tomasz Frankowski, pogajalec resolucije z naslovom” Kulturno okrevanje Evrope “, o kateri bo danes glasoval Evropski parlament.Več: tukaj

Vir: EPP Press