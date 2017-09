Afriški in evropski voditelji so dosegli dogovor o migraciji

28.8.2017- Sedem afriških in evropskih voditeljev se je srečalo v Parizu, da bi poskušali zmanjšati imigracijo iz severne Afrike v Evropo, v zameno za pomoč. Voditelji Francije, Nemčije, Italije in Španije so se v ponedeljek dogovorili, da bodo pomagali Čadu in Nigru nadzorom na meji in bi preprečili pretok migrantov prek Libije in čez Sredozemlje. EU išče rešitev za zmanjšanje prihoda ljudi, ki bežijo od vojne, revščine in politične nestabilnosti na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kriza pa preizkuša sodelovanje med državami članicami.

Fayez al-Sarraj, premier libijske vlade pod zaščito ZN, je na zasedanju zaprosil za večjo podporo v boju proti trgovini z ljudmi in pomoč pri varovanju južne meje svoje države. Idriss Déby Itno, predsednik Čada, je dejal, da so “revščina in pomanjkanje izobrazbe” glavna gonilna sila migracije v Evropo.

Združeno kraljestvo – kljub temu, da se je vlada sodelovala pri vojaških operacijah, ki so pripeljale do padca libijskega Muammarja Gaddafija leta 2011 in kasnejšega močnega vakuuma, ni bilo med udeleženci, kar je možen znak postopne marginalizacije države pred Brexitom.

