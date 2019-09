Agroživilski izvoz

5.9.2019 – Izvoz agroživilskih proizvodov iz EU je leta 2018 dosegel 138 milijard evrov, s čimer se EU že četrto leto zapored uvršča v sam vrh svetovnih izvoznikov kmetijskih proizvodov. V istem letu je agroživilski sektor izkazal trgovinski presežek v vrednosti 22 milijard evrov. Agroživilski izdelki so prispevali 7 % skupne vrednosti izvoženega blaga EU, takoj za stroji, drugim proizvedenim blagom in kemikalijami. Kmetijstvo skupaj s prehrambeno industrijo in storitvami zagotavlja skoraj 44 milijonov delovnih mest v EU. Med petimi najpomembnejšimi izvoznimi trgi za agroživilskega proizvode EU ostajajo ZDA, Kitajska, Švica, Japonska in Rusija, ki predstavljajo približno 40% vsega izvoza EU. Evropska komisija pomaga proizvajalcem, da lahko v celoti izkoriščajo priložnosti po svetu, hkrati pa temu občutljivemu sektorju zagotavlja potrebna jamstva in varovala. Več: tukaj

Vir: EC Press