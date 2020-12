3.12.2020 – Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt za evropsko demokracijo, da bi opolnomočila državljanke in državljane ter pomagala zgraditi odpornejše demokracije po vsej EU. V akcijskem načrtu so določeni ukrepi za spodbujanje svobodnih in poštenih volitev, krepitev svobode medijev in boj proti dezinformacijam, s katerimi se bomo postavili po robu izzivom za naše demokratične sisteme, ki jih prinašata naraščajoči ekstremizem in zaznana oddaljenost med ljudmi in politiki. Natančneje, Komisija bo predlagala pravne ukrepe za politično oglaševanje, ki bodo pojasnjevali odgovornosti sponzorjev plačanih vsebin ter produkcijskih in distribucijskih kanalov, vključno s spletnimi platformami, oglaševalci in političnimi svetovalci. Prav tako bo priporočila ukrepe za obravnavanje varnosti novinarjev in predstavila pobudo, da bi jih zaščitila pred strateškimi tožbami za onemogočanje udeležbe javnosti. Usmerjala bo tudi prizadevanja za prenovo obstoječega kodeksa ravnanja glede dezinformacij, s katero se bodo zaostrile zahteve za spletne platforme ter uvedla strogo spremljanje in nadzor.Več:here